Пьяная автомобилистка без прав устроила ДТП во дворе жилого дома. Пострадала трехлетняя девочка

Накануне вечером в Каменске-Уральском во дворе жилого дома на улице Железнодорожной ВАЗ-21120 врезался в ВАЗ-21110, который припарковался возле подъезда, чтобы высадить пассажиров. В «десятке» на заднем пассажирском сиденье находилась трехлетняя девочка. Она сидела в автокресле и была пристегнута, но ей все равно отдавило ноги во время удара. Медики диагностировали у ребенка ушибы обеих голеней.

В «двенадцатой» тоже находились дети – девочки двух и пяти лет. За рулем была их мать, женщина 1981 года рождения. Причем оба ребенка стояли на переднем пассажирском сидении, но, по счастью, они отделались лишь испугом.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что у 37-летней автомобилистки нет водительских прав – удостоверения она никогда не получала. Кроме того, у женщины были признаки алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования она отказалась. По ее словам, автомобиль она приобрела в день аварии, а за руль села, чтобы покатать на машине своих дочерей.

«В отношении водителя были составлены административные протоколы за отказ от прохождения освидетельствования, а также за нарушение правил перевозки детей. Также на место ДТП был вызван инспектор по делам несовершеннолетних, который, в свою очередь, составил в отношении горе-мамаши протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Решение по этому протоколу будет принято уже 5 июня на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Сотрудниками полиции установлено, что женщина имеет на иждивении четверых детей, старшему из которых 17 лет, а младшей 2 года. В прошлом году дети на 2 месяца изымались из семьи и помещались в спецучреждение, поскольку мать часто злоупотребляла спиртным и оставляла детей без присмотра», – сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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