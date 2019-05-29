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Среда, 29 мая 2019, 11:46 мск

Новости Екатеринбург

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В Ревде во время взрыва погиб рабочий, чинивший КамАЗ

В Ревде произошел несчастный случай в автосервисе, который специализируется на ремонте и техобслуживании КамАЗов. 41-летний мастер компании чинил машину, в тот момент взорвались колеса, и мужчина погиб на месте от полученных травм.

Как сообщает «Ревда-Инфо», в настоящее время по факту гибели рабочего проводится доследственная проверка. Информацию подтвердили в следственном отделе Ревды СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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