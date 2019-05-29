В Ревде во время взрыва погиб рабочий, чинивший КамАЗ

В Ревде произошел несчастный случай в автосервисе, который специализируется на ремонте и техобслуживании КамАЗов. 41-летний мастер компании чинил машину, в тот момент взорвались колеса, и мужчина погиб на месте от полученных травм.

Как сообщает «Ревда-Инфо», в настоящее время по факту гибели рабочего проводится доследственная проверка. Информацию подтвердили в следственном отделе Ревды СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.19

Пьяная автомобилистка без прав устроила ДТП во дворе жилого дома. Пострадала трехлетняя девочка. / В Краснотурьинске оштрафованы мать с сыном за незаконный бизнес на прогулочной лодке. / Его убирают, а оно появляется. В Екатеринбурге обнаружилось еще одно нашумевшее граффити от MrGreenBrown (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»