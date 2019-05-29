Летом под Первоуральском начнутся съемки фильма «Угрюм-река»

В деревне Каменка в Первоуральском районе начался монтаж декораций для съемок многосерийного фильма по роману Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». Режиссером ленты, которая будет состоять из 16 эпизодов, стал Юрий Мороз, сообщает киностудия «Мосфильм».

«На наш взгляд, в основе советской картины – тема классовой борьбы. Сегодня эта тема нам кажется неактуальной, поэтому мы акцентируем мелодраматическую и мистическую линии. Это не прямая экранизация романа. Мы придумали и дописали некоторые сюжетные линии, а также в корне изменили мотивацию главного героя Прохора Громова, сделав ее более понятной современному зрителю», – цитирует Мороза сайт «Мосфильма».

Главные роли в новой ленте исполнят Александр Балуев, Юлия Пересильд, Александр Горбатов, Софья Эрнст и другие. Эпизоды будут также снимать в Москве, Суздале, Кинешме, а также в Минске. Основной этап съемок запланирован на июль-декабрь 2019 года, а выход картины предполагается осенью 2020-го.

Как напоминает «Новый День», это уже не первая экранизация романа Шишкова. В 1968 году четырехсерийный фильм сняли на Свердловской киностудии. Режиссером был Ярополк Лапшин. Исполнительница роли Анфисы – Людмила Чурсина – удостоилась государственной премии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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