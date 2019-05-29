Туроператоры ждут стабилизации обстановки в Сирии: желающих поехать туда будет много

После окончательной стабилизации обстановки в Сирии она снова сможет стать одной из туристических жемчужин, которой она была для жителей СССР в 1970-1980-е годы.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», глава Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. Он отметил, что «какое-то число наших людей там присутствует всегда», но называть организаторов таких поездок представителями туриндустрии он бы не стал. Есть компании, которые могут организовать поездки и в горячие точки, но за такую деятельность предусмотрена ответственность, в том числе уголовная, как за отправление людей в заведомо опасное место.

Но если действительно говорить о времени, когда Сирия окончательно станет мирной, то это совсем другое дело. «Пальмира всегда была туристической жемчужиной, и дай бог, еще будет. В советские годы, в 70-е, 80-е, это направление пользовалось большой популярностью. Это были и экскурсионные туры, и паломнические, причем для нескольких конфессий, и поездки в Алеппо с его уникальными средневековыми кварталами. Но сначала российские власти должны сами вычеркнуть Сирию из мест, опасных для туристов. Тогда, может быть, с божьей помощью, все вернется», – считает Мальцев.

Напомним, Ростуризм запретил туроператорам возить организованные группы российских граждан в Сирию еще в 2011 году, когда обстановка в этой ближневосточной стране обострилась.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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