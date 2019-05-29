Вход в Ботанический сад могут сделать платным – по 50 рублей

Вход в Ботанический сад в Екатеринбурге могут сделать платным. Стоимость будет невысокой – 50 рублей с человека, причем для пенсионеров и детей будут предусмотрены льготы.

Планы отменить бесплатный вход руководство сада вынашивает уже давно. Как рассказал «Новому Дню» один из сотрудников УрО РАН, в чьем ведении находится парковая зона, без этого условия невозможно открывать сад для посетителей в выходные. Напомним, что часы работы у него действительно не очень удобные для горожан: по понедельникам и пятницам он работает с 08:00 до 17:00, а по вторникам, средам и четвергам – с 08:00 до 18:00. В субботу и воскресенье Ботанический сад закрыт для посещений.

Информацию о намерении ввести платный вход порталу Е1 подтвердил заместитель директора по научной работе Василий Пономарев. «Мы являемся федеральным государственным учреждением науки и образования, муниципальные власти ни копейки не вкладывают в уборку, уход, охрану и все остальное. Людей в сад сейчас приходит очень много, мы вынуждены содержать дворников, сторожей и т. д. за счет внебюджетных средств, которые с большим трудом получаем. Город ничего не вкладывает», – пояснил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.19

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