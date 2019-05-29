Екатеринбургской фирме грозит штраф за пропавшие со склада экзотические фрукты из Вьетнама

Уральские таможенники возбудили четыре дела об административных правонарушениях в адрес екатеринбургской фирмы, которая занимается импортом фруктов.

По данным надзорного ведомства, представители компании подали в таможню декларации на ввоз четырех партий фруктов из Вьетнама. Всего было около 2 тонн товара: это манго, арбузы, маракуя, папайя, ананасы, дуриан, а также питахайя, гуава, черимоя, рамбутан, орех кокосовый, авокадо, мангостан, лонган, перилла, лемонграсс, листья лайма.

Работники фирмы попросили таможенников оформить условный выпуск товара. Иными словами, с ведомством договорились о размещении экзотических фруктов на своем складе, чтобы те не испортились. Представители компании должны были дождаться получения документов, которые подтверждают, что товар безопасен для россиян. Однако, когда таможенники пришли с проверкой на склад, выяснилось, что фруктов там уже нет. А владелец партии предъявил документы о том, что фрукты были списаны. «Однако процедура условного выпуска подразумевает ограничения на пользование товаром: например, его нельзя уничтожить или продать третьим лицам до завершения таможенного контроля. Таможенники возбудили административные дела, а стоимость фруктов определит экспертиза. За незаконное пользование или распоряжение условно выпущенным товаром фирме грозит штраф. Его размер будет зависеть от стоимости партии», – сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.05.19

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