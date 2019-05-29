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Среда, 29 мая 2019, 18:56 мск

Новости Екатеринбург

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На территории ПНТЗ погибла женщина

В Первоуральске на территории новотрубного завода скончалась женщина. Как сообщает источник РИА «Новый День», инцидент произошел в столовой.

По информации от пресс-службы ПНТЗ, в бессознательном состоянии была обнаружена сотрудница подрядной организации. «В оперативном порядке на место вызваны наряд полиции и карета скорой помощи, бригада которой констатировала смерть. Причина случившегося пока не установлена. В настоящий момент проводится расследование обстоятельств произошедшего», – дополнили в пресс-службе завода.

Первоуральск, Владислав Тринько

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