Подросток без прав на иномарке насмерть сбил взрослого мотоциклиста (ФОТО)

Сегодня ночью в микрорайоне Заречном Екатеринбурга 16-летний подросток на Hyundai Solaris i40 столкнулся с 34-летним мотоциклистом на Yamaha YZF –R6.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского УГИБДД, трагедия случилась в 23:20 у дома № 33 на улице Бебеля. При выезде с прилегающей территории на улице Халтурина водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту, ехавшему по Халтурина со стороны улицы Готвальда. В результате столкновения 34-летний байкер скончался еще до прибытия бригады скорой помощи.

Установлено, что за рулем иномарки был подросток 2003 г.р., не имеющий водительских прав. Он заявил, что не заметил быстро приближающего мотоциклиста.

Причины ДТП будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, служба информации

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