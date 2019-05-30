На рассвете из горящего дома в Нижнем Тагиле спасли семь человек, в том числе троих детей

Сегодня в 05:54 начался пожар в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома на улице Зари в Нижнем Тагиле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, на площади 15 кв. м сгорело домашнее имущество, повреждена внутренняя отделка.

С верхних этажей по автолестнице пожарные вывели женщину. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства по лестничным маршам спасен ребенок, эвакуированы еще пять человек, в том числе двое детей.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники, семь человек личного состава. В 06:15 огонь локализован, в 06:17 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:59.

Нижний Тагил, служба информации

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