Бывший замминистра и экс-директор «Спецавтобазы» заплатит предприятию 1,2 млн

Бывший директор ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Пономарев заплатит предприятию больше 1,2 млн рублей – так решил Арбитражный суд Свердловской области.

Нынешнее руководство подало иск к экс-заместителю министра природных ресурсов региона, который впоследствии возглавлял муниципальное предприятие, правда, недолго, с сентября по декабрь 2018 года. Как выяснилось в ходе внутреннего аудита ЕМУП, Пономарев, прощаясь со своей командой, проработавшей три месяца, выписал им солидные премии. Всего их получили девять человек, как следует из постановления суда, в том числе – бывший депутат гордумы от КПРФ Эдуард Мансуров.

«Девять сотрудников при увольнении, несмотря на отсутствие каких-либо внятных результатов их деятельности, получили выходные пособия на общую сумму более 1,2 млн рублей. В связи с этим был подан иск о взыскании убытков, причиненных муниципальному предприятию, к Сергею Пономареву. Арбитражный суд признал неправомерность действий экс-руководителя и постановил полностью компенсировать имущественные потери», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе предприятия.

Напомним, что до Сергея Пономарева МУП с января 2018-го возглавлял экс-депутат свердловского заксобрания Нафик Фамиев, однако он покинул пост спустя пять месяцев – по состоянию здоровья, попав в больницу при странных обстоятельствах в мае во время командировки в Нижний Новгород. После Пономарева руководил «Спецавтобазой» депутат ЕГД Григорий Вихарев, однако и он не задержался в кресле директора недолго – пять месяцев. Он покинул пост на прошлой неделе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.05.19

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