Звезды сериала «Полицейский с Рублевки» и новый логотип покажут, как изменилась философия СКБ-банка

СКБ-банк запустил креативную рекламную кампанию с участием звезд российских телесериалов и обнародовал новый логотип, призванный подчеркнуть обновленную философию банка.

Как сообщили в финансовом учреждении, в роли главных героев кампании 2019-2020 гг. выступили актеры Александра Бортич и Роман Попов. Их герои очень разные. Он обаятельный, немного экспрессивный, любит сначала думать, а потом действовать. Она яркая, энергичная, живет сегодняшним днем и всегда хочет большего. Оба хотят остаться при своем, а СКБ-банк дает им такую возможность, предлагая вариант, который устраивает обоих.

«Свой для каждого» и вообще – «больше, чем банк», СКБ-банк поможет разрешить не только финансовый вопрос, но и личный спор. Главный тезис новой концепции – «Оставайтесь при своем». Он будет поддерживаться ТВ и радиороликами, POS-материалами и серией OLV-роликов и web-баннеров. Ролики будут наполнены неожиданными сюжетами, острым юмором и знакомыми с детства считалками и шутками.

Изменение концепции выразилось и в изменении логотипа.

В банке подчеркивают, что на протяжении 15 лет логотип банка оставался неизменным: классический темно-зеленый цвет, заглавные буквы, стилизованный знак процентов (%) в графической части логотипа, но теперь банк заметно изменился. «Он стал более демократичным, современным, технологичным, – говорит Андрей Ермоленко, начальник управления рекламы и маркетинга СКБ-банка. – Прежний фирменный стиль перестал отражать суть банка, открытого к потребностям клиентов и предлагающего им оптимальные финансовые решения».

Историческое название банка в логотипе сохранилось, но визуальное воплощение преобразовано: создан легкий, дружелюбный и открытый образ. Новый фирменный шрифт избавляет логотип от типичных для ин­дустрии официоза и статичности. На смену стилизованному символу процента пришел арифметический знак больше (>). Фокус-группа интерпретировала его только в позитивном ключе: вектор движения, динамика роста, объединение множества, превосходство. Многие респонденты «читают» обновленный логотип кредитной организации как «СКБ больше, чем банк».

В логотипе используются два цвета: обновленный зеленый и современный коралловый. Их сочетание символизирует преемственность и связь между классическим СКБ-банком и молодым ДелоБанком – запущенным чуть больше года назад онлайн-банком для предпринимателей, который уже занял второе место во всероссийском рейтинге интернет-банков для ИП (Business Internet Banking Rank агентства Markswebb). Зеленый цвет стал свежее, а коралловый полностью воссоздан из фирменного стиля ДелоБанка.

В дополнительной версии логотипа появился дескриптор «свой для каждого». Он стал символом новой философии розничного бренда, в которой собраны добрые традиции консервативного СКБ-банка и прогрессивные идеи и технологии его современного онлайн-сервиса для предпринимателей.

«Наши клиенты – это совершенно разные люди. И пенсионеры, и студенты, и молодые пары, и успешные бизнесмены. И для каждого из них СКБ-банк – свой, привычный и удобный партнер», – говорит Андрей Ермоленко.

Обновление фирменного стиля СКБ-банка будет происходить постепенно как в маркетинговых материалах, так и в оформлении офисов.

Екатеринбург, служба информации

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