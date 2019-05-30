Свердловский охотник, случайно застреливший товарища, получил год ограничения свободы

В Артемовском вынесен приговор охотнику, случайно застрелившему своего спутника в лесу. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как мужчина признал свою вину.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, несчастный случай произошел днем 31 октября 2018 года, когда приятели охотились на крупных диких животных около села Сарафаново. Подсудимый повесил на сучок дерева свой карабин в заряженном состоянии, нарушив тем самым правила техники безопасности. Когда он начал снимать оружие, то случайно нажал на спусковой крючок. Произошел выстрел, и на линии огня оказался второй охотник. Он умер на месте от сквозного огнестрельного ранения.

Обвиняемый был осужден за причинение смерти по неосторожности. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Мужчине установлено несколько запретов, но от общества он изолирован не будет.

Артемовский, служба информации РИА «Новый День»

Артемовский. Другие новости 30.05.19

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