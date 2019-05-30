На центральном перекрестке Екатеринбурга отключили светофоры из-за горящего столба (ФОТО)

В самом центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта загорелся бетонный фонарный столб, на котором установлен светофор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на месте работают пожарные, они поливают водой из шланга основание опоры. По всей видимости, внутри столба произошло короткое замыкание проводов.

Светофоры на этом участке дороги не работают, так как пришлось отключить электричество. Движение регулирует сотрудник ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.05.19

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