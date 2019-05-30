Челябинский Аркаим на неделю переехал в Екатеринбург (ФОТО)

В музее истории и археологии Урала сегодня открылась выставка «Аркаим – древнее наследие Урала». Экспозиция рассказывает о быте людей, живших на современной территории Челябинской области около 4 тысяч лет назад. По мнению экспертов, сегодня значение музея-заповедника, спасенного учеными в советское время, трудно переоценить. Ежегодно памятник посещают около 20 тысяч туристов. Некоторые специалисты ставят уральское поселение эпохи бронзового века в один ряд с древними китайскими памятниками – например, Аркаим оказался старше знаменитой Великой Китайской стены.

На выставке представлены как подлинные артефакты городища, так и реконструкции и макеты, среди которых есть прообраз металлургических печей. В числе экспонатов множество образцов аркаимской керамики, военные и погребальные принадлежности, модель колесницы и элементы конской упряжи – псалии, вырезанные из кости и рога, женские украшения. Кроме того, на выставке можно увидеть реконструкции внешнего облика жителей Аркаима, выполненные антропологами.

«На территории заповедника и по сей день ведутся археологические раскопки. Каждый год мы поднимаем новые материалы и пополняем коллекцию», – сообщил и.о. директора музея «Аркаим» Валерий Волик. По его словам, челябинский археологический проект вызывает большой интерес в России, и сразу после Екатеринбурга выставка отправится на Сахалин.

Валерий Волик

Писательница Майя Никулина на открытии выставки рассказала, как в конце 80-х сотрудники челябинского музея совместно с коллегами из Свердловска отстояли Аркаим от уничтожения. На месте памятника планировалось построить водохранилище, и только самоотверженность ученых заставила власть отказаться от этих планов. Также она подчеркнула большую значимость Аркаима для историков и археологов, так как вместе с раскопками появились новые теории о развитии человечества.

Майя Никулина

По мнению писательницы, челябинский памятник вполне может соперничать с находками из Древнего Китая. Кстати, жители Поднебесной действительно проявили интерес к экспозиции – на открытие пришли сотрудники консульства КНР в Екатеринбурге.

Добавим, что музейная выставка «Аркаим» стала первым проектом в рамках Уральского культурного форума, который пройдет в Свердловской области с 5 по 8 июня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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