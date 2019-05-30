«Уральские авиалинии» опровергли информацию о полете их самолета над Украиной

Интернет-пользователи, следившие через сервис «Флайтрадар» за полетом рейса «Уральских авиалиний» по маршруту Симферополь – Самара, заявили, что российский лайнер сегодня утром зашел в воздушное пространство Украины. Об этом сообщает радио «Бизнес ФМ».

Впрочем, эксперты утверждают, что причин для паники нет: скорее всего, произошел сбой радара. «Воздушное пространство закрыто уже несколько лет, и российский пассажирский самолет там находиться не мог», – уверен Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

В пресс-службе АК «Уральские авиалинии» подтвердили, что никакого захода на чужую территорию не было. «Эта информация не соответствует действительности. Рейс регулярный, выполняется строго по расчетному времени и маршруту», – прокомментировали в компании.

Екатеринбург, Симферополь, служба информации

Екатеринбург, Симферополь. Другие новости 30.05.19

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