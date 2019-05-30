Особенно не хватает психиатров и фтизиатров: дефицит врачей на Среднем Урале – 30%

Дефицит врачей в Свердловской области на сегодняшний день составляет около 30%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на пресс-конференции замгубернатора Павел Креков. Особенно остро, по его словам, не хватает психиатров, фтизиатров и даже участковых терапевтов. Около 40% составляет дефицит врачей бригад скорой помощи – их обязанности приходится исполнять фельдшерам.

В целом ситуация с узкими специалистами в Екатеринбурге лучше, чем на периферии, признает Креков. И связано это не с тем, что медикам на селе, не хватает, например, жилья. Жилье есть, нет самих медиков. Губернатор и правительство уже готовят пакет особых «репрессивных» мер: будет увеличен целевой набор в медицинские учебные заведения, а выпускники, которые откажутся ехать по месту назначения, будут должны возместить бюджету затраты на их обучение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.05.19

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