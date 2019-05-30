Водитель BMW, сбивший подростка в Богдановиче, пришел в полицию с покаянием

В Богдановиче водитель BMW Х5 сбил 16-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Пострадавший парень был доставлен в больницу в состоянии комы. Установить владельца элитной иномарки не составило труда, так как на территории города зарегистрировано всего семь автомобилей этой марки. Сотрудники Госавтоинспекции успели проверить шесть водителей BMW на причастность к аварии. Седьмой, который и был участником ДТП, спустя день сам явился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, авария случилась поздним вечером 28 мая на 12-м километре трассы Богданович – Сухой Лог. 16-летний подросток шел по обочине в попутном направлении, при этом на его одежде не было светоотражающих элементов. Уже в полиции 39-летний водитель признался, что после наезда на пешехода он остановился и вышел из машины. Когда он увидел, что сбил человека, то снова сел за руль и уехал в сторону Богдановича. Недалеко от города в лесополосе он бросил BMW. Свои действия мужчина объяснил сильным испугом. Но спустя день он вернулся к машине и поехал в местное отделение ГИБДД для дачи показаний.

Инспекторы передали материалы в следственный отдел полиции Богдановича по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. В рамках расследования специалисты проводят все необходимые экспертизы и исследования, изучаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщили в ведомстве.

Богданович, служба информации РИА «Новый День»

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