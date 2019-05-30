Директор СХПК «Битимский» вынуждает людей платить за проезд по сельской дороге (ФОТО, ВИДЕО)

Жители села Битимка жалуются на директора местного совхоза, который перекрыл часть сельской дороги. Со слов людей, руководитель предприятия требует с собственников частных домов по 10 тысяч рублей за то, чтобы проезд снова был открыт. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Директор совхоза требует плату за проезд по муниципальной дороге

Семья Щукиных заселилась в свой дом на улице Луговой в 2016 году. Дорога здесь грунтовая, есть два выезда на асфальтированную проезжую часть. Один – со стороны ж/д переезда, по нему с трудом проезжают легковые автомобили, так как местами ямы достигают 70 сантиметров, рассказывают местные. Другой выезд с Луговой – со стороны старой АЗС, на котором глубоких ям не было. Вероника Щукина рассказывает, что через пару месяцев после новоселья единственный нормальный проезд со стороны заправки перекопали. «Дорога принадлежит администрации Первоуральска. Это дорожное покрытие, которое портит директор битимского совхоза Мальцев. Портит он его целенаправленно», – поясняет собеседница «Нового Дня». Сейчас через АЗС не проехать, так как проезд блокирует гора грунта и щебня.

На Луговой находятся 18 участков. По словам Щукиной, директор совхоза «Битимский» предложил жителям улицы скидываться каждый год по 10 тысяч рублей. И только в этом случае проезд по дороге будет свободным и за ней будут следить. Сельчане отказались платить, так как дорогая является муниципальной. Щукины говорят, что даже самостоятельно вызывали технику, что разровнять спорный участок. Но через пару дней гора из щебня снова блокировала выезд.

Кроме того, на въезде к заправке со стороны асфальтированной дороги появился шлагбаум, который закрывает проезд на Луговую после 17:00, утверждают местные. Со слов Щукиных, директор совхоза Михаил Мальцев объяснял свою позицию тем, что опасается за сохранность АЗС.

Со слов другого жителя села, Василия Галкина, руководитель предприятия и раньше брал деньги за содержание муниципальной дороги. Примерно в 2007 году на Луговой работала пилорама. На предприятие со стороны АЗС регулярно проезжала крупная техника. «Настало время, и Михаил Федорович Мальцев сказал: «Ребята, вот за то, что дорогу от заправки и до асфальта я содержу, мне надо платить». Мы заплатили в первый раз 5 тысяч рублей. Платили мы в контору, официально. На следующий год сумма выросла до 9 тысяч рублей, и мы ее тоже заплатили. В 2010 году сумма стала уже 12 тысяч рублей. Мы с товарищем пришли и сказали, что не будем платить. После чего Мальцев сказал, что дорогу перекопает», – вспоминает Василий Галкин.

В администрации Первоуральска сообщили «Новому Дню», что Михаил Мальцев перекрывает проезжую часть незаконно. «Дорога по улице Луговой не является частной собственностью. На следующей неделе администрация Первоуральска организует встречу с представителями совхоза «Битимский» совместно с владельцами земельных участков на улице Луговой. Постараемся вместе найти компромисс по использованию данной дороги. Сейчас решение вопроса видится следующим образом: либо мы восстановим право на использование данной дороги для всех, либо администрация возьмет на себя обязательство организовать альтернативную дорогу для владельцев земельных участков на улице Луговой», – прокомментировал заместитель главы Первоуральска по ЖКХ и городскому хозяйству Артур Гузаиров.

Битимка, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Битимка. Другие новости 30.05.19

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