На Урале женщина с перерезанным горлом выжила после покушения и сдала преступника в полицию

Сысертский районный суд сегодня вынес приговор местному жителю Ринату Яруллину, который ограбил и пытался убить хозяйку дома, нанявшую его на работу. Женщина чудом выжила после смертельных ранений и смогла указать на своего обидчика. Яруллина судили по трем уголовным статьям за разбойное нападение и покушение на убийство. Он получил 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Во время судебного разбирательства стали известны жуткие подробности этого преступления. По данным прокуратуры, Яруллин выполнял подсобные работы в доме своей жертвы в селе Патруши Сысертского района. В декабре 2018 года он задумал ограбить женщину. В один из вечеров подсудимый подкараулил ее у ограды и напал на нее. Он ударил женщину кулаком в лицо и начал душить, требуя отдать деньги и ценности. Установлено, что Яруллин несколько раз ударил потерпевшую кирпичом, разбив ей голову. Затем преступник затащил женщину в дом, вооружился ножом и продолжил угрожать. Хозяйка отдала ему золотые украшение и деньги – общая стоимость похищенного составила 105 тысяч рублей.

После этого мужчина заставил жертву спуститься в погреб, предварительно связав руки у нее за спиной телефонным кабелем. Затем Яруллин несколько раз полоснул ножом по шее женщины, и когда она перестала подавать признаки жизни, столкнул ее со ступенек вниз, закрыл крышку и покинул дом. Женщина с фактически перерезанным горлом смогла набрать номер телефона соседа, который вызвал бригаду скорой помощи и полицию. Во время судебного разбирательства гособвинитель доказал, что у Яруллина было намерение убить потерпевшую с целью скрыть первое преступление – грабеж.

Сысерть, служба информации РИА «Новый День»

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