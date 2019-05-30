«Первым делом возьму племянницу на руки», – жителя Чечни, обвиняемого в заказном убийстве бизнесмена – оправдали (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловском областном суде сегодня вынесли оправдательный приговор Мовсуру Хасаеву. Мужчина обвинялся в совершении заказного убийства восемь лет назад.

Суд

27 мая 2011 во дворе дома № 177 на улице Белинского был застрелен предприниматель Ашот Арутюнян. Спустя семь лет, в январе 2018 года, в Чечне был задержан Мовсур Хасаев – в качестве подозреваемого, а после этапирован в Екатеринбург. Ему было предъявлено обвинение в совершении заказного убийства, покушении на убийство трех человек с целью скрыть следы преступления, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

Обвиняемый рассказал РИА «Новый День», что в день расправы над Арутюняном он находился в селе Ведено Чеченской республики на похоронах своего дяди. Этот факт в суде подтвердили 62 свидетеля, говорит Хасаев. «На мою причастность к убийству указывали два человека. Говорили, что видели меня на две секунды и вспомнили через шесть лет. Больше никаких фактов не было», – объясняет он.

Мовсур уточнил, что в Екатеринбурге он впервые оказался только после ареста в 2018 году.

В рассмотрении дела участвовали восемь присяжных, которые были приглашены по ходатайству обвиняемого. На основании их вердикта суд оправдал Хасаева и признал его невиновным. За жителем Чечни осталось право на реабилитацию, а также возмещение имущественного вреда и устранение последствий морального вреда.

После заседания Хасаев сказал, что в скором времени он вернется на родину. Дома мужчина первым делом хочет взять на руки свою племянницу, которая родилась, пока он находился под стражей.

Екатеринбург, Владислав

Екатеринбург. Другие новости 30.05.19

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