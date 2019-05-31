ГИБДД готовит облавы на пешеходов: на «зебрах» установят видеосъемку

В ближайшие выходные свердловская Госавтоинспекция устроит профилактические рейды на пешеходных переходах Екатеринбурга. Инспекторы будут ловить прохожих, перебегающих дорогу на красный свет, и следить за тем, как проезжают «зебру» водители. Все нарушения ПДД будут фиксироваться на камеру, чтобы в дальнейшем привлечь к ответственности участников движения, предупредили в пресс-службе ведомства.

Проведение акции связано, в первую очередь, с участившимися авариями с участием пешеходов. С начала года в регионе зарегистрировано уже 268 таких ДТП, причем 113 из них случилось на пешеходных переходах, а остальные были спровоцированы пешеходами, нарушающими правила дорожного движения. В ГИБДД напомнили, что штраф за нарушение ПДД пешеходом составляет 500 рублей, для водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам – от 1500 до 2500 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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