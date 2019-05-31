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Пятница, 31 мая 2019, 10:58 мск

Новости Екатеринбург

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На Полевском тракте столкнулись четыре машины, одна сгорела (ФОТО)

Четыре автомобиля столкнулись сегодня утром на 12-м км Полевского тракта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в результате ДТП один из автомобилей загорелся. Пожарные оперативно справились с огнем. В течение двух минут огонь был потушен. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 5 человек личного состава, 1 единица пожарно-спасательной техники. Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД, сведения о пострадавших обещали сообщить позже.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», скорость транспортного потока в районе аварии – не более 40 км/ч.

Екатеринбург, Полевской, служба информации

Екатеринбург, Полевской. Другие новости 31.05.19

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