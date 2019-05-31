Москва велела Уралу срочно нарастить поставку продуктов питания за рубеж

К 2024 году регионы, входящие в Уральский федеральный округ, должны нарастить общий объем экспорта своей агропромышленной продукции в 2,5 раза, или с 250 млн долларов США до 600 млн долларов США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на видеоконференции с уральским полпредством министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он также рассказал, что аналогичные задачи поставлены и перед другими федеральными округами.

По словам министра, в 2018 году уральские регионы показали хорошие результаты, все необходимые показатели достигнуты, но теперь надо существенно увеличить производительность, чтобы выполнить новые задачи. Он остановился подробно на показателях каждого региона.

Лидером по экспорту продукции АПК на Урале по итогам прошлого года стала Челябинская область – она продала за границу свою продукцию на 108,4 млн долларов США. К 2021 году ей установлен промежуточный показатель – 200 млн, а к 2024 – 292 млн долларов.

На втором месте – Свердловская область: 105,6 млн долларов, в основном это масложировая продукция. К 2024 объем экспорта необходимо нарастить до 220 млн долларов. Отметим, что заместитель полпреда Борис Кириллов во вступительном слове отметил, что к продукции свердловского АПК проявляют активный интерес китайцы, особенно в связи с торговой войной с США.

На третьем месте – Курганская область, результат 2018 года – 16,8 млн долларов, в основном это продукция животноводства. К 2024 году им надо увеличить объем экспорта до 49 млн долларов.

На четвертом – Тюменская область, 15 млн долларов. К 2024 объем экспорта надо нарастить до 28,4 млн долларов.

ЯНАО вносит незначительный вклад в общий объем экспорта продукции АПК, отметил министр, но зато их показатели быстро растут – по итогам 2028 года почти вдвое. К 2024 году объем экспорта должен составить 6,1 млн долларов, в основном за счет рыбы и морепродуктов.

Министр заявил, что для достижения этих целей федеральный центр готов помочь аграриям, речь идет более чем о 400 млрд рублей господдержки. Но каждый бюджетный рубль должен быть доведен региональными властями до конечного сельхозпроизводителя, и государство будет следить за этим особенно строго. Затем Дмитрий Патрушев предложил представителям регионов проинформировать его, как они собираются достигать поставленных президентом целей. Эта часть совещания была закрытой для прессы.

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