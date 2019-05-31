Макаровский мост закрывается для автомобилистов на месяц

С 1 июня дорожники закрывают автомобильное движение по Макаровскому мосту для завершения первого этапа реконструкции переправы через Исеть.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в течение месяца проезд будет перекрыт по улице Челюскинцев от улицы Бориса Ельцина до улицы Николая Никонова и по улице Гражданской, от дома № 11 до Челюскинцев. Объезд организован по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова. Движение трамваев по Челюскинцев от Московской до Луначарского в обоих направлениях закрывается до 1 сентября.

В течение июня подрядчик (ООО «Городское управление дорожно-строительных работ») должен уложить дорожное покрытие и инженерные коммуникации, смонтировать светофоры и уличное освещение, построить пешеходные парапеты и связки с улично-дорожной сетью. Работы ведутся, напомним, на северной стороне моста, ведущей от вокзала в сторону улицы Московской. Подрядчик должен запустить движение по обновленной полосе 1 июля.

Полностью первая очередь реконструкции Макаровского моста будет завершена к 1 ноября 2019 года. С этого времени увеличится его пропускная способность. На мосту будут две автомобильных полосы в одну сторону, две – в другую и обособленная трамвайная линия без возможности выезда на нее автомобильного транспорта.

С открытием движения по новой части моста на южной с 1 июля сохранится только проход для пешеходов. По плану реконструкция второй половины начнется в 2020 году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.05.19

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