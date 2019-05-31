В канализационном колодце в Нижнем Тагиле погибли два человека

Сегодня днем в канализационном колодце по улице Краснознаменной в Нижнем Тагиле были найдены тела двух человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила, по предварительным данным, двое сотрудников коммунального предприятия, проводившие какие-то работы в этом колодце, по неустановленной пока причине погибли. В настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР. Все обстоятельства трагедии выясняются в рамках доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 31.05.19

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