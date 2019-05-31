Куйвашев и Высокинский отправятся вместе сажать деревья в Академический

Завтра, 1 июня, в День защиты детей в 11 часов губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский примут участие в высадке первых деревьев в Преображенском парке Академического микрорайона (около проспекта Сахарова, 51).

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, в мероприятии также примут участие президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий, член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, члены областного правительства, местные жители.

Напомним, недавно губернатор на одном из совещаний в резиденции заявил, что «у населения есть запрос на тщательное восстановление зеленого покрытия». Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на это сообщил, что в этом году город планирует семь скверов, которые будут разбиты ко Дню города. «Мы планируем посадку около двух тысяч деревьев дополнительно, 4,5 тысячи кустарников. Еще 57 тысяч квадратных метров газонов дополнительно будут сделаны, и цветники – около 1,3 тысячи квадратных метров. Фактически, это увеличение работ более чем в два раза», – сказал он.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.05.19

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