В Академическом стартует летняя спартакиада для жителей

В воскресенье, 2 июня, в Академическом микрорайоне стартует ежегодная спартакиада для жителей. Первым соревнованием станет беговой турнир, в котором могут принять участие дошкольники, подростки и взрослые.

Любители бега соберутся в 10:30 в Преображенском парке между домами № 53 и № 57 по улице Сахарова. Сначала пройдет парад участников, а затем – раздельные старты для бегунов разного возраста. Для детей определена дистанция в 500 метров, взрослые пробегут 1 километр. Призеры в каждой возрастной категории получат грамоты и медали.

В конце июня в Академическом по схожей схеме пройдет велогонка, а в июле – забег на роликовых коньках. Кроме того, в течение лета жители микрорайона смогут участвовать в мини-турнирах по футболу, волейболу и теннису.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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