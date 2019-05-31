Тагильские спасатели освободили запутавшегося стрижа (ФОТО)

Специалисты городской поисково-спасательной службы Нижнего Тагила спасли стрижа, который запутался в нитках и зацепился ими за подоконник третьего этажа четырехэтажного жилого дома на улице Газетной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, о птице, попавшей в беду, спасателям рассказали неравнодушные подростки. Птица отчаянно пыталась вырваться, но лишь больше запутывалась в нитях.

Прибывшие сотрудники МЧС развернули трехколенную лестницу, поднялись по ней к подоконнику и отцепили стрижа.

Освободив лапки птицы и убедившись, что пернатое не получило повреждений, спасатели выпустили его под аплодисменты горожан.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 31.05.19

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