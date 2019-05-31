С 2014 года подсобные хозяйства свердловчан стали производить меньше мяса, молока и яиц

Свердловскстат проанализировал, как с 2014 по 2018 год изменилась доля животноводческой продукции, произведенной крупными сельскохозяйственными организациями, подсобными хозяйствами граждан и фермерами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крупные предприятия однозначно выигрывают. У них производство скота и птицы с 2014 по 2018 год возросло с 211,5 тысяч тонн до 226,3 тысяч тонн; молока – с 491,1 тыс. тонн до 574,3 тыс. тонн; яиц – с 1332,9 млн штук до 1486,7 млн штук.

В подсобных хозяйствах граждан производство мяса и птицы снизилось с 2014 по 2018 год с 46,1 тыс. тонн до 42,9 тыс. тонн, молока – со 128 тыс. тонн до 119,3 тыс.тонн, яиц – с 52,2 млн штук до 44,1 млн штук.

Меньше всего продукции за эти годы выпустили фермеры. Производство мяса за четыре года упало с 3,8 тысяч тонн до 3,2 тысяч тонн, яиц – с 12,4 млн штук до 6,6 млн штук. Правда, у них есть прирост по молоку: с 33,4 тыс. тонн в 2014 году до 46 тыс. тонн в 2018-м.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.05.19

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