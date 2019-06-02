Бывший чиновник мэрии за свой счет вывез мусор из исторического центра Екатеринбурга

Экс-работник администрации Екатеринбурга Сергей Новгородов, который курировал в мэрии вопросы, связанные с организацией митингов, рассказал о том, как пытался пробраться через бюрократическую систему, чтобы заставить муниципальные власти вывезти мусор из исторического центра города. Речь идет о свалке пеноблоков на Плотинке, которые остались там после демонтажа кафе. «Я недоумеваю, как «Зеленстрой», благоустройство или квартальный их могли столько лет не замечать. Я, гуляя в этом году, просто задумался, вот все воюют за сквер, в котором я вообще никогда не гулял, а вот то, как выглядит место, где я постоянно гуляю, меня не устраивает. Я принял волевое решение – просто хоть как-то решить проблему – эти блоки мне никак не мешали, дорогу не закрывали, лежали на отшибе, но со стороны выглядели очень странно в этом месте и по факту превращали место в склад строй материалов. Я знаю что Исторический сквер – земля МУГИСО, но его обслуживает ЕМУП «Зеленстрой», который подчиняется Комитету по благоустройства города Екатеринбурга. Туда-то я по своей логике и пошел. Первый на моем пути оказался Коновалов В.В. Заведующий сектором зеленого хозяйства Комитета по благоустройству, в чью обязанность как раз и входит следить за парками и скверами. Пришел, показал фотографии и спросил: «Что делать»? Ответ ошарашил: «Ничего мы делать не будем, машин не дадим, людей не дадим, пусть лежит дальше». Поняв, что никакие аргументы на него не действуют, пошел к Председателю комитета по Благоустройству Благодатковой Т.А. После Коновалова В.В. я уже понял, что так просто благоустройство не заинтересуешь – поэтому сходу показываю фото и предлагаю, что я привезу грузчиков, только дайте какой-нибудь транспорт для вывоза блоков. Каждое утро такой транспорт заезжает в Исторический сквер собирать мусор. В ответ я получил скандал! С громкими словами: «Что Вы мне указываете?! Мы сами все знаем. Эти блоки поставили под кафе? А кто выдавал им разрешение? Чернышева Е.В? Вот и идите к ней! Идите к квартальному, это его работа следить». Мой аргумент, что все равно квартальный обяжет ЕМУП «Зеленстрой» убирать, как балансосодержателя сквера – на основании моей жалобы, встретил просто обрыв разговора на середине и быстро удаляющуюся спину Тамары Алиевны», – написал Новгородов в своем фейсбуке.

Он рассказал о том, что затем сходил к квартальному Ленинского района, которого не застал на месте и который должен был появиться только через три дня. В итоге бывший мунслужащий решил действовать самостоятельно. «Понял, что это полный бред, что 5-7 лет это все тут лежало, и, походу, всем «хозяйственникам» города все равно. В старые времена я бы пошел дальше к Липовичу или Ляшенко искать правды, и, я на сто процентов уверен, что они меня бы поддержали и быстро приняли меры. Я понимаю, что и Высокинский, и Ковальчик бы тоже поддержали меня, но все попытки попасть к ним – даже на секунду и даже мне – увенчались крахом. И я принял решение – заказал КамАЗ, грузчиков и вывез все блоки. Все заняло 3 часа и немного моих денег. И весь процесс заснял на фото, что бы все выложить и написать у себя на стене. Пусть Комитет по благоустройству города отдохнет, пусть Тамара Алиевна не напрягается. Ведь проблем наверно у нее больше, чем многолетняя свалка в центре города», – добавил Новгородов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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