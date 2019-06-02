В Артемовском водитель после 2 литров пива сел за руль и врезался в частный дом

Рано утром, в шестом часу, на дороге «Артемовский – Буланаш» произошло ДТП. 36-летний водитель Kia Optima не справился с управлением и врезался в хозяйственные постройки частного дома. В результате сам автомобилист и три пассажира – 25-летний мужчина и две девушки 17 и 19 лет – получили травмы головы, грудной клетки, живота и даже седалищной кости. Все четверо были госпитализированы в травматологическое отделение Артемовской райбольницы.

Позднее сотрудники ГИБДД опросили водителя, который рассказал, что вместе с другом отдыхал в баре, где выпил два литра пива. Позже две девушки, которые отдыхали в том же баре, попросили молодых людей отвезти их в поселок Буланаш. Около пяти утра они двинулись в путь.

«В отношении водителя Kia составлены административные материалы по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медосвидетельствования. Автомобиль помещен на спецстоянку. Информация по факту ДТП направлена также в подразделение по делам несовершеннолетних. После проведения проверки будет принято решение о привлечении несовершеннолетней пассажирки и ее родителей к ответственности за употребление спиртных напитков», – сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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