Под Богдановичем в ДТП погибли три человека

Сегодня рано утром, около 7 часов, произошло ДТП на дороге «Богданович – Сухой Лог». В аварии погибли три человека, еще два получили травмы. 36-летний водитель, Lada Priora отвлекся, съехал в кювет, где машина перевернулась. Сам автомобилист и два пассажира погибли – они не были пристегнуты ремнями безопасности, и в момент удара о землю их выбросило из салона. О судьбе двух других пассажиров, которые выжили, но получили травмы, не сообщается.

«По предварительным данным, мужчины ехали из Сухого Лога из бара. В ходе экспертизы будет установлено, находился ли водитель Lada на момент ДТП в состоянии опьянения. По факту аварии проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение», – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

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