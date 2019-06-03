Дайверы очистили от мусора затопленный карьер в Асбесте (ФОТО)

Уральские аквалангисты в минувшие выходные отпраздновали День очистки водоемов. Они совершили серию погружений в затопленный карьер Рудник в городе Асбесте, чтобы избавить водоем от мусора. «Добычей» дайверов стал ржавый металлолом и испорченные автомобильные покрышки. Всего набралось несколько мешков мусора. На дне карьера остались затопленные ВАЗ-2101 и автобус ПАЗ, которые специально поместили в водоем любители подводного плавания.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.06.19

В сквере у театра драмы «похоронили» свободу собраний (ФОТО). / 3 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Число погибших на пожаре в Богдановиче увеличилось до пяти человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»