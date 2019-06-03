В Екатеринбурге начинается суд над защитницей сквера Анной Балтиной – на процесс пришли десятки людей, «стоявших на драме» (ФОТО)

С почти часовым опозданием начинается сейчас в Ленинском районном суде суд над администратором интернет-сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анной Балтиной. Ее обвиняют в организации незаконного митинга.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» с места событий, поддержать активистку пришли около 50 жителей города, среди которых – многие участники «стояния у на драме».

Зал суда, где было первоначально назначено заседание, пришлось сменить, потому что прежний не вмещал всех желающих.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 03.06.19

В Екатеринбурге перекрыли Макаровский мост и начали ремонт на развязке у «Калины»: автомобилисты стоят в пробках по 2 часа. / Дайверы очистили от мусора затопленный карьер в Асбесте (ФОТО). / В сквере у театра драмы «похоронили» свободу собраний (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»