В Екатеринбурге резко похолодает со вторника

В Екатеринбурге резко похолодает уже с завтрашнего дня. Погода испортится под воздействием атмосферного фронта, который движется с западной части страны.

Как сообщили в Гидрометцентре России, во вторник днем воздух прогреется лишь до +14 градусов, в среду будет +16, в четверг +19, а в пятницу +15. По ночам столбики термометров будут опускаться до +7…+9 градусов. Все эти дни ожидаются дожди. Солнце выглянет к субботе, в выходные днем ожидается около +20 градусов.

В европейской части России, в том числе в Москве, на этой неделе ожидается жара до +30 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.06.19

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