В Ревде суд расторг брак местной жительницы и таджика

В Ревде по иску прокуратуры был расторгнут брак между местной жительницей и гражданином Таджикистана. Суд признал, что женитьба была фиктивной, чтобы иностранцу было легче проходить миграционные процедуры.

Как объяснила сама женщина, после свадьбы они с супругом не жили вместе и не планировали, а после регистрации брака даже не общались. «Совместно нажитого имущества, детей она с ним не имеет, брак заключался с целью легализации пребывания его на территории РФ, а не создания семьи.

В соответствии со статьей 27 Семейного кодекса РФ брак признается недействительным в случае его фиктивности, то есть, если супруги или один их них зарегистрировали брак без намерения создать семью», – пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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