Вынесен приговор маньяку-насильнику, орудовавшему в Екатеринбурге с 90-х годов (ФОТО)

В Свердловском областном суде вынесен приговор маньяку-насильнику, на счету которого более десятка жертв. Преступления подсудимый начал совершать еще в 90-е годы прошлого века. Задержать его удалось в 2018 году. Сегодня суд приговорил его к пожизненному заключению.

Дмитрий Баласов обвиняется в совершении 32 преступных эпизодов, предусмотренных п.п.«з»,«к» ч.2 ст.105 УК РФ «убийство, сопряжённое с разбоем и изнасилованием» , ч.3 ст.30, п.п.«а»,«з»,«к» ч.2 ст.105 УК РФ «покушение на убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем и изнасилованием», ст.162 УК РФ «разбой» , ст.161 УК РФ «грабёж» , ч.4 ст.117 УК РСФСР (изнасилование несовершеннолетней), ст.131 УК РФ «изнасилование» и ст.132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера».

По данным следствия, первое преступление было совершено Баласовым 19 декабря 1992 года. Злоумышленник изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в парке у дома по улице Сибирский тракт. Вторая серия преступлений была совершена с 2009 по 2014 годы, когда освободился из мест заключения (он отбывал 15 летний срок за совершение убийства, ряда изнасилований и нескольких разбойных нападений). Мужчина орудовал на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. В основном на женщин Баласов нападал в районе автомобильных мостов и транспортных развязок. Нередко он грабил потерпевших и совершал в отношении них различные преступления сексуального характера, в ряде случаев угрожал своим жертвам убийством. Таким образом от рук Баласова пострадали 12 девушек и молодых женщин. Одна потерпевшая после причинённых ей обвиняемым телесных повреждений скончалась, сообщил руководитель Третьего отдела по особо важным делам СКР по Свердловской области Александр Сапегин.

Определить подозреваемого следователи смогли после проведение ДНК экспертизы. Баласова задержали 11 января 2018 года в городе Полевской. Сегодня суд признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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