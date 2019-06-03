В Богдановиче начали собирать деньги в помощь многодетной семье, где погибли четыре ребенка (ФОТО)

В Богдановиче местные жители собирают помощь для многодетной семьи, в которой накануне днем погибли четыре ребенка. Горожане несут вещи для погорельцев, а у подъезда дома на Кунавина, 9, где произошла трагедия, создали стихийный мемориал с цветами и игрушками.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации городского округа, семье, в квартире которой случился пожар, выделено жилье из маневренного фонда. Скольким еще жителям многоквартирника, чьи квартиры пострадали из-за огня и тушения пожара, потребуются помещения для временного проживания, уточняется. «Семье будет выделена материальная помощь, в том числе на организацию похорон. Сегодня будет определена сумма – в ходе заседания комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию», – пояснили агентству в местной мэрии.

Напомним, что пожар произошел вчера днем в квартире на пятом этаже многоквартирного дома. В тот момент в помещении находились несколько детей. По информации СУ СКР по Свердловской области – семеро, по данным прокуратуры, пятеро – четыре мальчика 6 месяцев, 2 лет, 3 лет и 6 лет, а также их старшая сестра 12 лет. В надзорном ведомстве сообщили, что родители увезли одного из детей в Сухой Лог на спортивные соревнования, а еще двоих (всего в семье их было восемь) отправили к бабушке.

Возгорание началось на кухне. Пожарные дознаватели считают, что причиной стало неосторожное обращение с огнем или неисправность электроприборов. Девочка побежала за помощью, однако спасти ее братьев не удалось – пожарные обнаружили в сгоревшей квартире тела четырех малышей.

Также от дыма задохнулся 80-летний мужчина, который жил этажом выше. Еще одна пожилая женщина – 1936 года рождения, живущая по соседству, – получила отравление продуктами горения, но осталась жива. Ранее пресс-служба ГУ МЧС России Свердловской области также сообщала о еще одном ребенке, который был госпитализирован в результате ЧП, однако о ком идет речь и в каком состоянии находится несовершеннолетний, уточнить не удалось.

Отметим, что следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Фото стихийного мемориала предоставлено пабликом #Богданович

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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