Уральцы заплатят полмиллиона рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесу

С начала года лесники и инспекторы минприроды Свердловской области выписали 54 протокола о нарушении правил пожарной безопасности в лесах. Это административное нарушение. Большая часть – 43 протокола – были составлены на уральцев, которые разжигали костры в непредназначенных для этого местах или выжигали траву во время действия особого периода.

Общая сумма штрафов – 494 тысяч рублей. Из них 28 тысяч заплатят граждане, 153 тысячи – должностные лица и еще 313 тысяч – предприниматели.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.06.19

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