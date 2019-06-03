В Нижнем Тагиле обнаружили пять тонн паленой водки и коньяка

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии нашли склад с контрафактным алкоголем. В помещении находилось 4644 стеклянных бутылок водки и коньяка с наклеенными этикетками марок: «Нефть», «Царская охота», «Хенесси», «Голд 999», «Арбатская» и «Дагестан». Общая масса партии фальсификата составила около пяти тонн.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, контрафактный алкоголь был изъят и передан на хранение в межмуниципальное управление МВД «Нижнетагильское». По факту выявленных нарушений проводится проверка.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 03.06.19

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