Уральские инженеры победили в международном чемпионате «CASE IN»

Команда инженеров УГМК стала победителем в международном чемпионате «CASE-IN» в «Лиге молодых специалистов» и энергоаудита.

Титульной темой инженерного кейса стала «Цифровизация Дальнего Востока». В соответствии с заданием команды проектировали цифровую интеграцию масштабных энергетических и инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке в макрорегиональную систему – в Азиатско-Тихоокеанский регион. Командой, в частности, проработан комплекс цифровых решений для Наталкинского золоторудного месторождения – крупнейшего действующего месторождения в России. После детального анализа производственных процессов на Наталкинском ГОКе участниками команды УГМК предложены несколько направлений оптимизации эффективности производства с помощью цифровых технологий – визиометрического анализа сортности перерабатываемой руды, автопилотирования горной техники, технологии смешанной реальности и др. Для успешного функционирования предложенных решений представлена цифровая модель, которая позволит объединить локальные системы и оптимизировать организационную структуру компании. Внедрение перечисленных технологий, по предварительным расчетам, может принести проекту дополнительную прибыль порядка 1,5 миллиардов рублей в течение 10 лет, а дополнительные отчисления в государственный бюджет составят около 230 млн рублей.

Финал «CASE-IN» является грандиозным соревнованием молодых инженеров и студентов инженерных специальностей. В этом году в финал «Лиги молодых специалистов» прошло 15 команд из компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов и более 500 студентов из 57 вузов России, Белоруссии и Казахстана – в финал «Студенческой лиги» чемпионата, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК-Холдинга.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 03.06.19

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