На мусорном полигоне под Екатеринбургом раздавили 1,5 тонны свежих яблок (ФОТО)

Сотрудники Россельхознадзора совместно с сотрудниками ФСБ, транспортной прокуратуры и Екатеринбургской таможни во время рейда обнаружили партию яблок с поддельными документами. Фрукты нашли на плодоовощной базе в Екатеринбурге. Свежие яблоки были упакованы в картонные коробки со следами перемаркировки.

Как указали в надзорном ведомстве, на продукцию были представлены поддельные документы. Декларация о соответствии была датирована апрелем 2020 года, а в грузовых таможенных декларациях подтверждался ввоз в Россию лишь 38 килограмм яблок с целью исследования.

Поскольку фитосанитарный статус не был установлен, вся партия яблок весом 1,578 тонны была изъята. В соответствии с законодательством фрукты уничтожены на мусорном полигоне – их раздавили бульдозером и смешали с землей.

Добавим, что на прошлой неделе Россельхознадзор таким же способом закопал более тонны санкционных яблок и нектаринов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.06.19

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