Сотрудник уголовного розыска и его тесть сколотили шайку по угону автомобилей

В Екатеринбурге перед судом предстанут местные жители, в том числе бывший сотрудник уголовного розыска, обвиняемые в угоне автомобилей стоимостью свыше 3,2 млн. рублей

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, старший из обвиняемых в сентябре 2017 года купил техническое средство для перехвата и эмулирования радиокоманд пультов дистанционного управления автомобильными системами охранных сигнализаций, так называемый «код-граббер». После чего мужчина предложил своему сыну и зятю, работавшему в угрозыске, начать угонять автомобили.

Схема хищения всегда использовалась одна и та же: в вечернее либо ночное время обвиняемые выбирали на стоянке приглянувшийся им автомобиль, отключали сигнализацию при помощи «код-граббера» и дистанционно запускали двигатель. После чего один из троих садился в машину и перегонял ее в заранее арендованный гараж. Всего дружный семейный коллектив похитил 4 автомобиля среднего класса на общую сумму более 3,2 млн. рублей. Во время хищения пятого автомобиля двое обвиняемых, отец и сын, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.06.19

На Урале объявлено штормовое предупреждение: из-за града, ливней и сильного ветра. / На мусорном полигоне под Екатеринбургом раздавили 1,5 тонны свежих яблок (ФОТО). / Штаб Навального подал заявку на митинг за отставку Куйвашева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»