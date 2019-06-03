Свердловская область перешла на цифровое вещание

В Свердловской области с сегодняшнего дня полностью отключено аналоговое телевещание. Для населения теперь доступны 20 бесплатных телеканалов и три радиоканала в цифровом качестве. Тем, кто еще не успел купить приставку или не знает как подключиться, будут помогать волонтеры и специалисты «горячих линий». Номера телефонов размещены на заставках телеканалов, раньше работавших на аналоговых частотах.

Как сообщил директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, за время подготовки к переходу на новый формат телевидения в регионе было обучено более 1200 добровольцев, который помогли настроить оборудование почти 8 тысячам семей. Эта работа будет продолжена и в ближайшие дни. До конца года малоимущие свердловчане, проживающие в небольших населенных пунктах, могут получить денежную компенсацию за приобретение приставки или антенны. По данным областного министерства соцзащиты, на сегодняшний день принято более 800 заявлений. Выплаты получили 586 семей. Отметим, что под критерии малоимущих в области попадает свыше 43 тысяч человек.

В муниципалитетах, находящихся вне зоны охвата цифровым телевещанием, трансляция 20 цифровых телеканалов будет идти через спутниковое вещание. Для его приема потребуется установить спутниковое оборудование. Специально для жителей таких территорий операторы спутникового вещания предоставляют оборудование по льготным ценам. Малообеспеченные уральцы также могут получить денежную компенсацию за покупку.

Полностью аналоговый сигнал в России перестанет вещать 6 июня. С этого дня на территории всей страны будет только цифровое телевидение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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