СКБ-банк объединил банкоматные сети с «Открытием»

Банковская группа СКБ-банка и банк «Открытие» объединили банкоматные сети по всей территории обслуживания. Клиенты смогут снимать деньги без комиссии в любом банкомате банка-партнера.

Как уточнили в пресс-службе СКБ-банка, объединенная партнерская сеть насчитывает более 6000 тысяч устройств в разных городах России. Теперь владельцы карт СКБ-банка могут использовать более 400 банкоматов в Москве, более 200 банкоматов в Санкт-Петербурге, наличные без комиссии можно будет снимать в Барнауле, Южно-Сахалинске, Уфе, Пятигорске, Норильске и других городах.

Все эти банкоматы будут доступны и клиентам «Газэнергобанка», крупнейшей кредитной организации Калужской области – этот банк входит в банковскую группу СКБ.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.06.19

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