В мэрии назвали самые опасные для детей аттракционы

В администрации Екатеринбурга рассказали, кто отвечает за безопасность аттракционов в развлекательных парках, и какие из них – самые опасные. Например, стоит обходить стороной те из них, которые обслуживает оператор без футболки и с сигаретой.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии Екатеринбурга, в нашем регионе контролирующей организацией в этой сфере является отдел технического надзора Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Но, как показывает практика, самыми опасными аттракционами являются уличные надувные батуты, которые не подпадают под действие технических требований к механическим аттракционам, – сообщает мэрия. При этом многие из батутов – несанкционированные. Их проверяют, как правило, только по предписанию прокуратуры после несчастных случаев.

В горадминистрации подсказали, на что следует обращать внимание родителям, прежде чем пустить своего ребенка попрыгать. Первым делом нужно убедиться, что аттракцион – легальный. У обслуживающего его сотрудника должен быть при себе журнал ежедневной проверки как технического состояния аттракциона, так и внешнего вида и санитарного состояния. Во-вторых, вокруг аттракциона и на путях подхода к нему не должно быть проводов. Все они должны быть отведены в недоступное для потребителей место и закрыты кабель-каналами. Генератор и компрессор для батута – ограждены от доступа посетителей. На входной группе – маты обмягчения, а не синтетические коврики.

«Ответственный руководитель аттракциона всегда позаботится о том, чтобы сотрудники были в униформе и с бейджами, были любезны и могли ответить на любой вопрос посетителя. Если оператор аттракциона отказывается общаться, стоит в летнее время без футболки или курит – такой аттракцион лучше обходить стороной», – советуют в мэрии.

Кроме того, очень опасно прыгать на батуте при скорости ветра, превышающей 10 м/с. Для определения скорости ветра работники, отвечающие за батут, должны использовать анемометры, двенадцатибалльную шкалу Бофорта, ветроуказатели, имеющие возможность свободно вращаться, а также иные специальные приборы и устройства.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.06.19

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