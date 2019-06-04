Полсотни пожарных несколько часов боролись с огнем на лакокрасочном складе в Арамили (ФОТО)

Более трех часов пожарные боролись с огнем на складах лакокрасочных материалов в Арамили. Площадь пожара составила 1,5 тысячи кв.м., огнем повреждены два склада с лакокрасочной продукцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, пожар начался сегодня в 02.57 ночи. Под воздействием высокой температуры взорвались бочки с горюче-смазочными материалами. Тушение пожара осложнялось высокой температурой и сильным задымлением. На месте был развернут штаб пожаротушения, созданы 4 участка тушения огня. В тушении были задействованы 21 единица пожарно-спасательной техники, более 50 человек личного состава из Екатеринбурга, Арамиля и Сысерти. Для бесперебойной подачи воды была задействована пожарно-насосная станция и передвижной пожарный водоем объемом 12 тонн. Воду также брали из пожарного гидранта, который находится на расстоянии 500 метров от места пожара, и о т реки, находящейся на расстоянии 1 км.

Причина пожара устанавливается. Ближайшие жилые дома от места пожара находятся на расстоянии 1 км, угрозы для населения и пострадавших нет.

В 06-13 открытое горение ликвидировано. Пожарные отстояли от огня соседний склад со стройматериалами. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.

Арамиль, служба информации

Арамиль. Другие новости 04.06.19

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