В Екатеринбурге будут судить торговца нелегальным табаком: он хранил 75 тысяч пачек сигарет

В Екатеринбурге в суд передано дело торговца нелегальными сигаретами. Мужчина в 2018 году купил 75 127 пачек сигарет на сумму более 11,2 млн рублей. Часть табака нашли в квартире на улице 40 лет Октября, в гараже на улице Фронтовых бригад, также он устроил склад в подсобке в поселке Косулино Белоярского района и в помещении на Краснофлотцев в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, правоохранители дважды изымали табак – в октябре 2018 года и феврале 2019-го. Мужчину судят по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере). Дело в отношении человека, у которого он купил сигареты, выделено в отдельное производство. По данным прокуратуры, это один из крупнейших случаев сбыта немаркированного табака на территории города.

Второй крупный склад табака нашли также в Орджоникидзевском районе – 23 мая в суд было направлено дело горожанки, которую обвиняют в незаконном приобретении, перевозке и продаже немаркированных табачных изделий на общую сумму более 8,5 млн. рублей.

Екатеринбург, служба информации

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