Депутат из Екатеринбурга приняла участие в модном показе в Москве

Депутат екатеринбургской городской думы Анастасия Немец приняла участие в модном показе в Москве. Он состоялся в рамках конкурса молодых модельеров. В показе «Я продолжаю идти» участвовали модели с ограниченными возможностями здоровья.

Коллекцию одежды, в показе которой принимала участие екатеринбургский депутат, создала известная телеведущая, обладательница титула Мисс Вселенная Оксана Федорова. «В показе приняли участие девушки, обучающиеся в школе красоты «Шаг к совершенству». Все они – модели с большим опытом работы, умеющие профессионально работать на подиуме», – сообщает пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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