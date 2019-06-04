В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после лесного пожара

В Нижнем Тагиле ищут поджигателей сухой травы, по вине которых начался лесной пожар. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если они причинили крупный ущерб).

Лес рядом с Нижним Тагилом загорелся 12 мая. По сообщению пресс-службы прокуратуры по Свердловской области, днем неизвестные подожгли траву на участке близ затопленного Северо-Лебяжинского карьера в Ленинском районе Нижнего Тагила (район Зайгора). Эта территория – место отдыха жителей микрорайонов Выя и Лебяжка. Пожар потушили за два часа, за это время огонь распространился на 2 га, уничтожено 650 деревьев: сосны, березы, осины. Размер ущерба составил более 6,3 млн. рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 04.06.19

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